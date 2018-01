'Sinto como se conhecesse todo mundo, mas não tenho amigos', diz Selena Gomez

Em entrevista para uma revista norte-americana, a cantora Selena Gomez relatou que confia em poucas pessoas. Foto: Phil McCarten/Reuters

A cantora norte-americana Selena Gomez deu entrevista reveladora para a edição de setembro da revista Bussiness of Fashion, na qual falou sobre os mais variados temas, desde a sua relação com a fama até a luta para manter a saúde mental intacta com tudo o que acontece na sua vida pessoal e profissional.

Apesar de ser a personalidade mais seguida no Instagram, com mais de 126 milhões de fãs acompanhando suas publicações na rede social, Selena diz que se sente sem amigos. “Eu sinto como se conhecesse todo mundo, mas não tenho amigos”, disse na entrevista. “Na realidade você tem que saber bem qual é o seu círculo íntimo. Eu tenho três amigos com os quais posso contar para qualquer coisa. É bem difícil estabelecer esses limites, porque o ruim de chegar em um lugar e ser reconhecida por todo mundo é que você pode acabar se perdendo em quem realmente quer o seu bem e quem só está te agradando.”, continuou.

Mesmo assim, a cantora acredita que as redes sociais são um meio importante de se expressar “Nós temos uma voz e uma plataforma para alcançar qualquer pessoa no planeta que possua um celular, e isso é incrível. Eu sempre quis me conectar com as pessoas quando estava nas minhas turnês e agora isso é possível por conta das redes sociais”, comentou.

Em 2016, Selena acabou cancelando sua turnê mundial para tratar de crises de ansiedade que vinham a acompanhando desde o início da sua fama e foram desencadeadas também pelo lúpus. “Eu me sentia muito violentada quando era mais jovem, com 15 ou 16 anos, e as pessoas tiravam fotos de mim sem parar, muitos nem sabendo quem eu era. Ficava com uma sensação estranha porque eu era jovem e as pessoas tirando minhas fotos eram homens adultos. Não gostava nem um pouco disso’" falou.

“Acredito que, mesmo se não fosse famosa, ainda teria problemas com ansiedade. Eles só são amplificados por conta de toda a exposição pública”, comentou Selena. “Quando eu fiquei internada para tratar desses problemas e entendi meus sentimentos e frustrações foi como se uma grande névoa tivesse sido dissipada da minha vida”, falou a cantora sobre o seu tratamento.

VEJA TAMBÉM: Relembre artistas que já falaram abertamente sobre saúde mental.