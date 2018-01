Simone Spoladore, estrela de 'Magnífica 70', se surpreende com recepção de fãs em Londres

Foto: Reprodução/HBO

A atriz Simone Spoladore, que nunca atuou fora do país, não esperava ser tão reconhecida no exterior. Numa viagem a Londres, a estrela de Magnífica 70 foi abordada por muitos fãs pedindo autógrafos e selfies.

"O programa é bem popular no Brasil, mas eu realmente fiquei surpresa que há tantos fãs no Reino Unido", disse a atriz ao jornal britânico Standart. O programa é exibido na Inglaterra pelo Channel 4.

Magnífica 70, produzida e exibida pela HBO, aborda a indústria pornográfica brasileira dos anos 70, época em que o país passava por uma ditadura militar. A trama é focada na Boca do Lixo, apelido dado à região central de São Paulo que concentrava a maior parte da produção cinematográfica do país, e conta a história de um censor de Estado que se torna produtor de filmes adultos.

"Eu não poderia acreditar. Eu estava visitando uma amiga no feriado e eu vi pessoas indo até mim na rua dizendo que elas me reconheceram e me elogiando pela série e depois pedindo fotos comigo", contou a atriz a publicação.

Spoladore interpreta Dora Dumar na série, atriz de filmes pornôs e dona da produtora Magnífica, que se envolve num triângulo amoroso. Perguntada sobre as frequentes cenas de nudez que faz, a atriz disse: "Não me deixou desconfortável, já que é parte do papel e eu estou acostumada a interpretar diferentes personagens".

Ela ainda disse que o sucesso da série no exterior pode fazer com que as pessoas "vejam um lado diferente da nossa cultura e país".