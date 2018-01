Simone se pronuncia sobre soco em show: 'Se for preciso, dou a vida pela minha irmã'

Simone se pronunciou sobre ataque de homem a sua irmã, Simaria, durante show na Bahia. Foto: Globo/Paulo Belote

No último domingo, 25, Simone e Simaria passaram por uma situação complicada durante um show em Amargosa (BA), em que um fã invadiu o palco, derrubou Simaria e levou um soco de Simone. Após o vídeo do momento circular nas redes sociais, Simone se pronunciou sobre o assunto.

"No momento em que a gente estava cantando, vocês já viram o vídeo, subiu um cara muito maluco e agarrou a Simaria. No que ele agarrou, ele derrubou ela no chão, e começou a sufocá-la. E quando eu vi aquela situação, saiu o meu lado de artista e entrou o meu lado de irmã. Se for preciso, dou a vida pela minha irmã. No momento que eu vi aquilo eu fiquei desesperada, e aí fui pra cima mesmo. Seja com irmão ou qualquer outro da família, não dá para continuar sendo artista e ver alguém da sua familia sendo machucado, apanhando, enfim. Espero que vocês me entendam", disse ela em seu Stories no Instagram.

A cantora ainda agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio dos fãs: "Muito obrigada pelo carinho de vocês e espero que vocês me entendam. Quem me conhece, os fãs que já chegaram perto de mim, já sabem o quão carinhosa eu sou. Mas, no momento em que você ve alguém que ama sendo machucada, não tem como ficar tranquila", completou.