Simone e Simaria retribuem homenagem de Lady Gaga

Simone e Simaria retribuem homenagem da página oficial de Lady Gaga. Foto: Reprodução/Instagram @simoneesimaria

Na noite do último domingo, 5, durante a apresentação de Lady Gaga no SuperBowl, Simone e Simaria retribuíram a 'homenagem' que a página oficial da cantora fez no sábado, 4.

As sertanejas postaram uma imagem no Instagram com um chapéu rosa escrito Joanne, nome do single mais recente de Gaga. "Look da noite para curtir a performance mais #loka que você respeita na final do #SuperBowl @ladygaga", disseram elas na legenda.

No sábado, a página oficial de Gaga no Facebook divulgou a participação da cantora no evento esportivo usando uma referência a música Loka, de Simone e Simaria, num post em português. "Chora não, coleguinha. A espera acabou e você vai ficar loka com a maior performance deste fim de semana!", dizia a publicação.

Foto: Reprodução/Facebook Lady Gaga