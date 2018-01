Simone Biles fala sobre relacionamento com seus pais adotivos

A ginasta norte-americana Simone Biles falou sobre o relacionamento com seus pais adotivos e os problemas que enfrentou na infância quando esperava a adoção. Foto: Reuters / Mike Blake

A ginasta norte-americana Simone Biles, que ganhou quatro medalhas de ouro na Olimpíada realizada no Rio de Janeiro em 2016, falou sobre o seu relacionamento com seus pais adotivos no reality show Dancing with the Stars.

Biles disse ao programa que nunca teve amparo de sua mãe biológica, que sofria com abuso de drogas e álcool. “O que eu me lembro dessa época é de sempre estar com frio e fome”, disse a ginasta. Ela ficou três anos aguardando a adoção.

“O ano mais importante da minha vida foi 2000, quando meus pais me adotaram”, falou. “Eles me salvaram, me nortearam sobre como tratar outras pessoas e me apoiaram em tudo desde o início”, completou na entrevista.

Simone Biles está participando da 24ª temporada da versão americana do famoso reality show de dança. Veja abaixo o vídeo (em inglês) em que ela conta sobre esse período da sua vida: