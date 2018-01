Simon Cowell deu dicas para Niall Horan sobre seu contrato solo

Foto: Reprodução/BANG Showbiz

Depois de Liam Payne ter anunciado um álbum solo, Niall Horan também vai fazer um álbum longe do One Direction. Simon Cowell, que foi o mentor da boyband no reality X Factor, disse que o grande anúncio será feito em breve.

Em entrevista à revista People, o jurado revelou: "Eu acho que eles todos farão bons trabalhos. Niall é o mais leal. Nós esperamos que ele anuncie algo logo. Eu sempre soube que ele é leal. Eu estava trocando umas mensagens com Niall sobre algumas ideias".

Cowell ainda comentou o fato de Liam Payne ter feito contrato de seu álbum solo com a Capitol UK, que faz parte da Universal, e não a Sony, na qual One Direction tem trabalhado nos últimos seis anos. "Eu trabalhei com esses caras por 6 anos, então sempre esperei que eles fossem ficar no que eu chamo Família Sony, mas acho que só um não quer", disse.,

O jurado acrescentou que ele sempre soube que o grupo - também composto por Harry Styles e Louis Tomlinson - tentariam carreiras fora do One Direction e esperava que "todos trabalhassem conosco, mas um voou para fora".