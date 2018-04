Simaria ‘cai’ no palco do ‘The Voice Kids’ e vira meme nas redes sociais

A cantora Simaria Mendes, da dupla Simone & Simaria, 'caiu' no palco do 'The Voice Kids' após eliminação de participante e virou meme nas redes sociais Foto: Isabella PInheiro/Globo/Divulgação

Na edição deste último domingo, 1, do programa The Voice Kids, a cantora Simaria fingiu desmaio após consolar os participantes do seu time que foram eliminados na semifinal do reality show e virou meme nas redes sociais.

Livia Bernarde e Luis Henrique Schultz deixaram o programa, enquanto Eduarda Brasil representará o time de Simone e Simaria. A dupla foi ao palco abraçar os candidatos e a cantora foi ao chão como se tivesse desmaiado por conta da emoção de ver pessoas do seu time indo embora do reality.

“Cuidado quando vocês descerem. Peraí, peraí, peraí, doida", disse o apresentador André Marques, ao ver Simaria se jogando no chão. "Acode, acode", brincou Carlinhos Brown, correndo para ajudá-la a levantar. "Você que está em casa não se assuste são coisas que só acontecem no The Voice Kids", falou Marques, aos risos. Ao se levantar, Simaria ainda deu três pulos no palco.

Veja abaixo a cena e as reações ao momento.