Silvio Santos aparece grisalho e sem maquiagem em selfie com fã

Silvio Santos estava em mercado de Orlando Foto: Reprodução/Instagram

O que seria tirar férias para um dos homens mais famosos do Brasil? Para Silvio Santos, uma das atividades preferidas fora do trabalho é aproveitar o anonimato fora do País para realizar tarefas cotidianas, como fazer compras.

Em postagem publicada nas redes sociais, o apresentador posa para uma selfie com uma fã em um mercado de Orlando, nos Estados Unidos, segundo informação do blog Sala de TV, do Uol.

Sorridente, ele aparece na imagem com o visual mais informal do que o costumeiro, com um casaco azul em vez do tradicional terno, os cabelos grisalhos e a pele sem maquiagem.