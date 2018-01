Silvia Abravanel é internada um dia depois do casamento da irmã, Patrícia

Silvia Abravanel curtiu o casamento da irmã, Patrícia, antes de descobrir que estava com pneumonia Foto: https://instagram.com/silviaabravanel/

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi internada com penumonia no domingo, 30, em São Paulo. No sábado, ainda sem o diagnóstico, Silvia aproveitou o casamento da irmã, Patrícia, e chegou a postar fotos e um vídeo no evento.

No domingo, ela anunciou no Instagram que estava internada. "Eu não estava bem desde quinta-feira, mas, como não tive febre, não tive nada, achei que não era nada. Acabei passando mal ontem e vim hoje para o hospital. Fiz vários exames, inclusive tomografia, e deu [o diagnóstico de] pneumonia", disse em vídeo publicado na rede.

Ela afirma que deve ficar afastada da televisão até quarta-feira, 3, mas que já está medicada. Silvia apresenta o programa Bom dia e Cia, no SBT.

