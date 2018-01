Sia lança música com letra empoderadora

Nova música de Sia, 'Angel By The Wings' fará parte do documentário 'The Eagle Huntress'. Foto: Rich Fury/Invision/AP

Tem novidade para os fãs da Sia: na última quinta-feira, 1, a cantora lançou uma nova música, a Angel By The Wings, com uma letra que empodera mulheres e deixa claro que meninas podem ser e fazer o que quiserem. A faixa foi criada especialmente para o documentário The Eagle Huntress.

O documentário conta a história da uma menina de 13 anos que quer ser a primeira mulher em doze gerações da família a se tornar uma caçadora de águias, já que essa atividade é tradicionalmente realizada por homens.

Por isso, a música super combina com o filme. Anteriormente, Sia já fez outras trilhas para o cinema em Procurando Dory, Lion e My Little Pony.