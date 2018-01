Sia comemora seis anos sóbria

Cantora quase desistiu da carreira por causa de seu problema de drogas Foto: Bang Showbiz

Sia lutou contra o abuso de álcool e drogas ao longo de sua vida. No último sábado, 10, a cantora usou seu Twitter para declarar que está há seis anos livre dos vícios e agradeceu àqueles que a ajudam neste processo.

"Seis anos sóbria hoje. Obrigada a todos aqueles que contribuíram consciente ou inconscientemente. Eu amo vocês, vamos continuar", escreveu a cantora.

No início deste ano, Sia admitiu no programa The Late Late Show que sofreu com a dependência de álcool e drogas no passado e afirmou que "ficou sóbria", quando ela começou a ganhar fama.

"Já era uma cantora há 10 ou 11 anos com um sucesso medíocre, e era alcoólatra e viciada em drogas, e eu fiquei sóbria e decidi que não queria ser mais uma artista. Estava começando a ficar um pouco famosa e foi desestabilizador em alguns aspectos", disse.

Há algum tempo, Sia admitiu que ela "não sabia" que era uma alcoólatra, e ela chegou a um ponto onde ela estava "infeliz sendo uma artista".