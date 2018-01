Show gratuito de Chitãozinho e Xororó atrai cerca de 100 pessoas

Dupla Chitãozinho e Xororó em 1998. Foto: Kathia Tamanaha / Estadão

Uma das duplas sertanejas mais conhecidas do país, Chitãozinho e Xororó fizeram um show em ocasião do aniversário da cidade de Várzea Grande (MT), no último domingo, 17. O que chamou atenção, no entanto, foi o baixo público presente na ocasião, estimado em poucas centenas de pessoas.

Na página oficial da dupla no Facebook, por exemplo, o álbum de fotos do show de Várzea Grande não traz nenhuma foto destacando o público, diferente do que ocorre em outros shows recentes, como em Dourados (MS) e Uberaba (MG). No vídeo divulgado, filmado da mesma altura da plateia, e não por cima, é possível ver que o local não estava vazio, mas o público deixava a desejar.

Nos comentários das publicações, a maior parte dos internautas critica a divulgação do show, que foi organizado pela Prefeitura local, e elogia o profissionalismo dos artistas, que cantaram o combinado diante de um público pequeno.

Confira abaixo algumas imagens do show:

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchxoficial%2Fvideos%2F1649575568393731%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true">

O E+ procurou contatar a Prefeitura da cidade, mas os telefonemas não foram atendidos.