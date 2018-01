Show beneficente de Ariana Grande terá Katy Perry, Miley Cyrus e Justin Bieber

Ariana Grande confirma show em Manchester, que ocorre quase duas semanas após atentado terrorista. Foto: REUTERS/Phil McCarten

A cantora pop Ariana Grande, de 23 anos, fará um show beneficente em Manchester que contará com a participação de Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber e outras bandas e artistas famosos.

O concerto, confirmado para 4 de junho, é um tributo às vítimas do atentado terrorista que matou 22 pessoas na semana passada. Logo depois da notícia, Katy Perry e outros cantores se solidarizaram nas redes sociais.

A apresentação terá como palco o Old Trafford Cricket Ground, onde Beyoncé já se apresentou, e ocorre quase duas semanas depois do ataque. Tudo que for arrecadado no show será revertido para o We Love Manchester Emergency Fund, que auxilia as vítimas e familiares afetados pelo atentado.

Os ingressos estão a venda pela Ticketmaster, e Ariana garantiu que aqueles que estavam no show dela no dia do ataque terão entrada gratuita no evento.