Show beneficente de Ariana Grande será transmitido ao vivo no Brasil

Valor arrecadado com ingressos será destinado às vítimas do atentado Foto: Brendan McDermid / Reuters

O show beneficiente de Ariana Grande em homenagem às vítimas do atentado em Manchester, na Inglaterra, será neste domingo, 4. Daqui do Brasil será possível assistir ao concerto: a Multishow vai exibir ao vivo o evento, às 15 horas.

Batizado de One Love Manchester, o show ocorrerá no estádio de Old Trafford e ainda contará com a participação de Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Niall Horan, Miley Cyrus e Little Mix.

O dinheiro com os ingressos será destinado às famílias das vítimas do atentado, que ocorreu em 22 de maio, matou 22 pessoas e feriu outras 116.