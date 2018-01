Sheila Mello rebate críticas sobre tema da festa da filha de quatro anos

Sheila Mello rebateu críticas sobre sua filha estar fantasiada de Marilyn Monroe. Foto: Edu Moraes/RECORD

Após ser alvo de críticas pela escolha da fantasia de sua filha, Brenda, na festa de aniversário de quatro anos, Sheila Mello resolveu quebrar o silêncio sobre o assunto. A menina estava vestida de Marilyn Monroe e a festa tinha como tema pin-ups, e muitas pessoas acusaram Sheila de ter 'sexualizado' a criança.

Em vídeo postado no Facebook, ela disse: "Estou perplexa com o quanto de repercussão deu eu ter vestido a Brenda de Marilyn e fico pensando o quanto as pessoa gostam de distorcer as coisas. Em primeiro lugar, para uma família ser funcional é preciso ter amor e respeito, e isso a gente tem muito".

Ela continua dizendo que sua avó, que sempre estava maquiada, foi sua grande inspiração na vida. "A grande diva da minha vida foi a minha avó. Ela não saía do quarto sem estar arrumada, sem estar com unha vermelha, batom vermelho. E eu olhando a minha avó e o tanto que ela batalhava na vida... Então, essa história toda do retrô, do pin-up, tenho uma adoração por esse tempo, por maquiagem, e tudo foi apresentado pela minha avó. Ela estava muito próxima da minha vida e de todo meu trabalho. Então quem deturpa uma coisa tão bonitinha, um bolo com maquiagem, uma foto de lado, minha filha com vestido rodado até o pé; quem vê erotização nisso precisa de tratamento na terapia", disse.

"Para encerrar o assunto, coloquei sim minha filha de diva, ela foi amada sim, sentiu-se especial sim, quis o vestido rodado sim. E eu fiz, ok? Muito obrigada. E, para vocês que curtiram, foi um prazer dividir esse momento tão especial, tão puro, tão mágico com vocês", completou Sheila.