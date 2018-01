Sheherazade critica Fábio Porchat: 'Nunca assisti e nem pretendo, não gosto dele'

. Foto: Reprodução / Instagram @rachelsherazade

A jornalista Rachel Sheherazade revelou não gostar do apresentador e humorista Fábio Porchat, em entrevista ao jornalista José Armando Vannucci, da Talk TV, na última terça, 7.

Questionada sobre qual sua preferência entre os talk shows da TV aberta, foi enfática: "O Porchat eu nunca nem assisti e nem pretendo. Não gosto dele". Em seguida, complementou: "O Jô acho que já teve sua fase. Eu sou suspeita, mas gosto muito do Danilo [Gentili], do jeito que ele trata o entrevistado, do respeito que ele tem com todo mundo, apesar das brincadeiras. Ele é uma pessoa muito cuidadosa, respeita o nosso espaço".

Sheherazade também negou os boatos de que teria um possível envolvimento com Danilo Gentili: "Eu já esclareci isso. É uma pessoa que eu gosto. Fui muitas vezes ao The Noite, talvez por isso as pessoas tenham associado"