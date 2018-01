Sharon confirma separação de Ozzy Osbourne no programa 'The Talk'

Sharon Osbourne confirmou a separação de Ozzy no 'The Talk' Foto: Reprodução/CBS

Sharon Osbourne retornou nesta terça-feira, 10, ao comando programa The Talk, da rede americana CBS, e confirmou que se separou de Ozzy Osbourne. Nos últimos dias, a imprensa mundial noticiou que o conhecido casal Osbourne teria colocado um ponto final na relação após mais de três décadas juntos, motivada por uma suposta traição por parte do líder do Black Sabbath, mas, até então, nenhuma confirmação havia sido divulgada por ambas as partes.

A ex-mulher do roqueiro apareceu na bancada do programa tomando uma limonada, em uma clara e irônica referência ao disco LEMONADE, de Beyoncé, que ganhou destaque imprensa por apontar, na música Sorry, uma suposta traição do marido, o rapper Jay-Z.

Sharon afirmou que Ozzy saiu de casa durante a separação, mas voltou recentemente e que, agora, foi ela quem saiu, para assim decidir o próximo passo de sua vida.

O casal Osbourne esteve junto por 33 anos. Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora prosseguiu explicando que ainda conversa com o músico sobre os termos do divórcio, não citando a suposta traição em nenhum momento, porém garantiu que tomou a decisão certa, mesmo amando-o, e não sabe o que irá acontecer futuramente.