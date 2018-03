Shannen Doherty revela que câncer de mama se espalhou por seu corpo

Atriz postou no Instagram o processo de raspar o cabelo Foto: Instagram/Reprodução

Diagnosticada com câncer de mama em fevereiro de 2015, Shannen Doherty revelou que a doença se espalhou pelo seu corpo. A atriz deu um depoimento emocionante à rede televisiva ET, no qual ela deu detalhes de seu tratamento e como tem sido lidar com essa situação difícil.

"Eu tive um câncer de mama que se espalhou pelos gânglios linfáticos e, depois de uma das minhas cirurgias, descobrimos que as células cancerígenas podem ter saído dos gânglios linfáticos", contou Shannen, que teve em Beverly Hills, 90210 (série conhecida no Brasil como Barrados no Baile), no papel de Brenda Walsh. "Por causa disso, nós vamos fazer quimioterapia e, depois, radioterapia", completou.

A atriz diz que se assusta com o que pode estar por vir. "O desconhecido é o que mais dá medo. A quimioterapia vai funcionar? A radioterapia vai funcionar? Eu vou passar por tudo isso e ter um câncer secundário? Todo o resto é administrável. Dor é administrável, viver sem um seio é administrável. A questão é a preocupação pelo seu futuro e como o seu futuro vai afetar as pessoas que você ama", desabafou Shannen.