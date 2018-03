Shakira paga mais de 20 milhões de euros em impostos, informa jornal

Cantora colombiana é acusada de crime fiscal na Espanha Foto: Chad Batka/The New York Times

A cantora colombiana Shakira pagou pouco mais de 20 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) ao governo da Espanha para pagar uma dívida por um suposto crime fiscal cometido entre os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. As informações são do diário espanhol El Periódico. Com esse valor, ela pagou apenas os impostos referentes ao ano de 2011.

A promotoria de Barcelona investiga a denúncia da Agência Tributária pelos delitos fiscais por considerar que, durante todos esses anos, a artista morava na Espanha e, por isso, deveria pagar tributos no país pela maior parte de sua renda produzida com shows ao redor do mundo.

A cantora alega que entre 2011 e 2015 manteve sua residência fiscal fora da Espanha e que se estabeleceu em Barcelona apenas em 2015. A relação da cantora com o jogador do Barcelona Gerard Piqué começou em 2011, mas fontes próximas a Shakira dizem que ela passava a maior parte de seu tempo fora da Espanha, que grande parte de sua renda vinha do exterior e que ela sempre cumpriu as obrigações fiscais.