Shailene Woodley se declara culpada por 'conduta desordeira' e faz acordo com a Justiça

Shailene Woodley foi presa durante protesto na Dakota do Norte em outubro. Foto: Cortesia de Morton County Sheriff's Department/via REUTERS

Em outubro do ano passado, Shailene Woodley foi detida durante um protesto contra a construção de um oleoduto numa reserva indígena na Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Agora, a atriz fez um acordo com a Justiça sobre o caso e não terá grandes problemas.

De acordo com a Variety, na última sexta-feira, 24, a atriz se declarou culpada por conduta desordeira e, por isso, não será presa - mas vai ficar um ano em condicional e terá de pagar fiança de US$ 500. As outras duas acusações, de invasão de propriedade privada e de participar de uma rebelião, foram retiradas.

A atriz, que ficou conhecida pelos filmes A Culpa é das Estrelas, Divergente e Os Descendentes, chegou a fazer transmissões ao vivo da manifestação em suas redes sociais. Nos vídeos, ela mostrou que estava cercada por policiais armados durante todo o protesto.