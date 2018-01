Shailene Woodley diz, no Emmy, que não tem TV em casa: 'Eu sou uma leitora'

I don't care if Shailene Woodley doesn't watch TV, but don't imply you can't watch TV AND read books. So fucking smug.

'Eu não me importo se Shailene Woodley não assiste TV, mas isso não significa que você não possa assistir TV E ler livros. Tão presunçosa!'

'Shailene Woodley ironizando pessoas que assistem TV. Você não está aqui por fazer TV?'

Pretty rich of shailene woodley to brag about how she doesnt have a tv while she is currently on tv for being nominated for a tv show