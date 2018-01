Seth Rogen se empolga ao ser citado por Nicki Minaj em música

"Estou bem demais!", tuitou Rogen. Foto: @sethrogen / Instagram | Brad Barket / AP

O humorista Seth Rogen, de 35 anos, está muito empolgado com o fato de a cantora Nicki Minaj ter feito referência a seu nome em You Already Know, single de Fergie lançado na terça-feira, 12, com participação da rapper.

O canadense levou o entusiasmo para uma de suas redes sociais. “Fui mencionado pela Nicki Minaj em uma música”, escreveu ele no Twitter. “Estou bem demais!”

Em um trecho da canção, Minaj diz que “fez filmes como Seth Rog”. Rogen é ator, produtor e roteirista.

Confira a reação dele: