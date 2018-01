Sertanejo Israel Novaes pede exame de DNA: 'Se for meu filho, será bem-vindo'

. Foto: Reprodução / Instagram @israelnovaes

O cantor sertanejo Israel Novaes pode estar esperando um filho. A advogada Linda Marques, com quem já teve um relacionamento, está grávida e indica que Israel seja o pai.

"Tive um relacionamento casual com a Linda, na época que estava sozinho. Vamos aguardar o nascimento do bebê para fazer o teste de DNA. Se for meu filho será muito bem-vindo. Hoje estou namorando uma garota incrível, estamos felizes e é com ela que pretendo construir uma família", disse em comunicado.