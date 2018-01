Série de Kim Kardashian será filmada em Cuba

Foto: Bang Showbiz

A família Kardashian irá viajar até Havana para começar a filmar a 13ª temporada do reality show Keeping Up with the Karsdashians, na sequência da retomada de relações entre os Estados Unidos e Cuba no início deste ano. Os cidadãos americanos ainda precisam de aprovação para viajar à ilha do Caribe sob uma categoria: negócios, família, religião, trabalho acadêmico ou humanitário.

Uma fonte disse à US Weekly que o trio - Kim Kardashian West, Kourtney e Khloe Kardashian - passará por Cuba antes de ir a Miami, onde Kourtney, de 37 anos, está atualmente de férias com seus filhos Mason, 6, Penelope, 3, e Reign, de 16 meses.

Kourtney viajou recentemente à capital da Islândia, Reykjavik, para filmar a 12ª temporada da série do E!, que viu a Embaixadora Global da Manuka Doctor desfrutar de banhos nas águas termais do país. Episódios anteriores já exibiram a família viajando à Tailândia, Mykonos e Bora Bora.

Ainda será confirmado quais membros adicionais irão se juntar às três irmãs, no entanto, acredita-se que a noiva de Rob Kardashian, Blac Chyna - que tem um filho de três anos de idade, King Cairo, com o namorado de Kylie Jenner, Tyga - quer aparecer no programa da badalada família.

Porém, de acordo com o site TMZ, Blac está exigindo US$ 1 milhão para falar sobre seu relacionamento e também quer um contrato não-exclusivo, já que ela deseja ter seu próprio reality, possivelmente, narrando seu romance com Rob.

O site relata que os produtores provavelmente não irão concordar com as exigências da modelo, de 27 anos.

Recentemente, a mãe de Rob, Kris Jenner, admitiu que acha que o relacionamento de seu filho tem sido bom para ele.

Kris comentou sobre Blac: "Ela parece ser uma garota muito legal. Só não passei muito tempo com ela, ainda. Mas, você sabe, ele tem estado muito, muito feliz ultimamente, e acho que ele está em um lugar realmente bom".

