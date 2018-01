Serena Williams se casa em cerimônia inspirada em conto de fadas

O casal se conheceu em Roma, em 2015, e tem uma filha Foto: Benjamin Norman/The New York Times

Serena Williams se casou com Alexis Ohanian na quinta-feira, 16, em uma cerimônia de conto de fadas. Inspirada em A Bela e a Fera, a festa do casal foi realizada no Contemporary Arts Center of New Orleans, nos Estados Unidos, que recebe exposições e performances artísticas.

Beyoncé, Kim Kardashian e Eva Longoria estavam na lista de 200 convidados do evento, que fechou uma quadra inteira da cidade ne New Orleans, informa a BBC.

A tenista e o cofundador do fórum online Reddit têm uma filha, Alexis “Olympia” Ohanian Jr., que nasceu em setembro.

Relacionamento. A revista Vogue relata que, quando eles se conheceram em 2015, Serena nunca tinha ouvido falar do Reddit e Ohanian nunca tinha assistido a uma única partida de tênis da atleta. Os dois estavam no Cavalieri Hotel, em Roma, e ambos perderam o horário do famoso bufê de café da manhã do local e acabaram se sentando juntos, com um grupo de colegas de Serena, em uma mesa para fazer o pedido à la carte. Alexis não tinha certeza de que estava sentado ao lado da tenista número um do mundo.

Já naquela ocasião, Serena o convidou para assistir à sua partida no Open de Paris. A Vogue relata que ele pensou: "O que é o pior que pode acontecer? Eu conheço outras pessoas em Paris, então, se não der certo, eu terei uma ótima história para contar aos meus amigos sobre a vez em que eu quase passei um tempo com a Serena Williams."

Parece que deu certo. No Instagram, Ohanian escreveu: "Você é a melhor de todos os tempos, não só no esporte - estou falando também como mãe e esposa. Estou muito animado para escrever tantos novos capítulos do nosso conto de fadas juntos. E a minha vida inteira eu não percebi, mas estava esperando por este momento. E tudo que eu fiz, tudo que me deixa tão orgulhoso na minha carreira e na minha vida, nos últimos 34 anos, empalidece em comparação com o que estamos fazendo hoje. E eu estou tão grato, e eu estou tão apaixonado."

Veja as fotos publicadas nas redes sociais:

Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams) em Nov 17, 2017 às 5:27 PST

Official. @melbarlowandco @allanzepedaphotography Uma publicação compartilhada por Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) em Nov 17, 2017 às 9:28 PST

@melbarlowandco @allanzepedaphotography Uma publicação compartilhada por Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) em Nov 18, 2017 às 7:37 PST