Serena Williams responde comentário racista sobre seu filho

A tenista Serena Williams está esperando um filho do co-fundador do Reddit. Foto: REUTERS/Issei Kato

Na última segunda-feira, 24, Serena Williams publicou em suas redes sociais um texto em resposta ao comentário racista feito por Ilie Nastase, capitão da seleção de tênis da Romênia.

Durante uma coletiva de imprensa na semana passada, Nastase falou sobre a gravidez de Serena. "Vamos ver de que cor será. Achocolatado com leite?", disse ele. A tenista anunciou recentemente que está grávida de 20 semanas, fruto de relacionamento com o empresário co-fundador do Reddit Alexis Ohanian.

Então Serena postou um desabafo em seus perfis no Instagram e no Twitter sobre o caso. "Fico muito desapontada ao saber que vivemos numa sociedade onde pessoas como Ilie Nastase podem fazer comentários tão racistas sobre mim e meu filho que ainda nem nasceu, e comentários sexistas sobre minhas colegas. Eu já disse isso uma vez e direi novamente, esse mundo já evoluiu tanto mas ainda temos muito caminho a trilhar. Sim, nós quebramos muitas barreiras - mas ainda há um monte para quebrar", escreveu.

A tenista ainda agradeceu a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) por ter aberto um inquérito contra Nastase pelo comentário. "A ITF não tolera comentários e comportamentos racistas e discriminatórios. Tivemos conhecimento do comentário do treinador da seleção romena Ilie Nastase e abrimos, imediatamente, um inquérito para saber de todos os fatos e podermos tomar medidas", disse um porta-voz da ITF em comunicado à BBC.

"Eu humildemente agradeço a ITF pela consideração dada a todos os fatos neste caso. Eles terão todo o meu apoio", completou Serena Williams.