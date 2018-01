Serena Williams mostra anel de noivado de diamantes

Serena Williams mostra seu anel de noivado . Foto: Reprodução/Reddit

Depois de anunciar seu noivado de uma maneira muito fofa, Serena Williams exibiu, pela primeira vez, seu anel de noivado de diamantes que ganhou do noivo, o empresário e cofundador do Reddit Alexis Ohanian. Ela postou a foto no Reddit.

Os dois estão juntos desde maio de 2015 e o empresário tem fortuna estimada em R$ 20 milhões. O noivado foi revelado por Serena há uma semana, e ela foi pedida em casamento durante uma viagem do casal a Roma, Itália.