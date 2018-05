'Será um dia especial para todos', diz príncipe Charles sobre casamento

Em viagem pela França, príncipe Charles falou pela primeira vez sobre o casamento do seu filho Harry com Meghan Markle Foto: Jean-Pierre Amet/Reuters

Em viagem diplomática pela França junto com sua esposa, o príncipe Charles conversou com a imprensa e falou pela primeira vez sobre o casamento do seu filho, príncipe Harry, com a atriz norte-americana Meghan Markle. "É absolutamente espetacular. Será um dia especial para todos", respondeu o príncipe de Gales ao ser perguntado sobre sua expectativa para a cerimônia.

Camilla, a duquesa da Cornuália, também respondeu que Meghan é uma mulher sensacional e que está sendo "muito bom" conhecê-la melhor. O casal afirmou que mal podem esperar pela chegada do dia do casamento.

Príncipe Charles e Camilla estão em uma viagem de cinco dias pela França e Grécia, onde se encontraram com dignitários locais e prestaram homenagens a soldados que lutaram nas guerras mundiais pelos países.