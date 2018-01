Será que Trump ficou menos 'laranja' após as eleições?

“O aço é crítico tanto para nossa economia quanto para nossas Forças Amadas”, declarou Trump Foto: Joe Skipper / Reuters

A edição americana da revista Marie Claire entrou em contato com Jason Kelly, maquiador que trabalhou com Trump para que ele analisasse melhor o visual do mandatário.

"Quando o encontrei, ele não parecia tão laranja assim. Não da mesma maneira que em todas as fotos que eu havia visto", disse. A primeira vez em que os dois se viram pessoalmente, porém, foi durante a campanha presidencial. Relembramos abaixo uma foto do ano de 2000 e outra de 2004 para darmos uma olhada em como era Trump quando faltava mais de uma década para ele se tornar presidente.

Trump em evento no ano de 1997. Foto: John C. Hillery / Reuters

Trump em 2004. Foto: Jeff Zelevansky / Reuters

É possível reparar o detalhe na imagem abaixo.

Trump em 2016. Foto: Kevin Kolczynski / Reuters

Trump em campanha presidencial no ano de 2016. Foto: Layne Murdoch Jr.

Por fim, uma foto mais recente: reparem que até o coelhinho da Páscoa ficou boquiaberto com a mudança de Trump. Consegue perceber?