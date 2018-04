'Ser brasileiro e negro é quase insustentável', diz Camila Pitanga

Foi a vencedora do Miss Brasil, a primeira mulher negra depois de um jejum de 30 anos. Em entrevista ao Estado, ela disse que que ajudar meninas e mulheres a se aceitarem mais. "A estar de bem com seu próprio corpo. Não apenas com o cabelo, mas também com seus traços negros". Veja a entrevista.

Foto: instagram.com/santana_raissa