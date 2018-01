Separação de Luiza Brunet e Lírio Parisotto poderá custar R$ 100 milhões para o empresário

Luiza Brunet e Lírio Parisotto Foto: Luciana Prezia

Lírio Parisotto, ex-companheiro de Luiza Brunet que está em Nova York, deverá alugar um jatinho particular para voltar ao Brasil após ficar transtornado com as acusações de agressão feitas pela ex.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, interlocutores do empresário bilionário acreditam que a separação do casal deverá custar R$ 100 milhões para Lírio - que está entre os homens mais ricos do mundo, dono de uma fortuna avaliada em US$ 1,6 bilhão.

No último final de semana, Luiza Brunet voltou a falar sobre a suposta agressão que teria sofrido. Ao Fantástico, da Globo, a ex-modelo e atriz mostrou a foto do hematoma em seu rosto, resultado da agressão sofrida pelo ex-namorado.

"Mantive uma união estável com um homem que acreditava que cuidaria de mim. Me enganei. Fui vítima de grave agressão. Tive medo de denunciar, tive vergonha. Infelizmente, ainda vivemos na cultura de que a vítima é que é a culpada de alguma forma. Só quem vive isso sabe da dor e dos sentimentos conflitantes que tomam conta da gente", disse Luiza através de uma nota oficial.