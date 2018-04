'Sempre tive a fantasia de me relacionar com aeromoças no avião', diz Amaury Jr.

O apresentador Amaury Jr. Foto: Marcos Corrêa / PR / Divulgação

O apresentador Amaury Jr. aproveitou sua visita a uma casa de swing para o seu programa que irá ao ar no próximo sábado, 14, para falar a respeito de um tema inusitado de sua intimidade.

"Eu sempre tive a fantasia sexual de me relacionar com aeromoças no avião e minha esposa sempre soube desse desejo, não é segredo", contou Amaury para espanto dos convidados presentes, que caíram no riso.

"Durante muito tempo as fantasias sexuais foram consideradas tabu. Os especialistas hoje já tratam como algo natural", complementou.

O Programa Amaury Jr. ainda contou com o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, a atriz Maria Paula e a modelo Talytha Pugliesi, e deve ir ao ar a partir da 23h30 de sábado, 14, na Band.

O apresentador compartilhou um momento de sua equipe na casa de swing em seu Instagram. Confira!

Uma publicação compartilhada por Amaury Jr. (@oficialamauryjr) em 13 de Abr, 2018 às 12:07 PDT

