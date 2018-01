Sem Soprano, Anitta se apresenta ao lado de Andrea Bocelli e é aplaudida

Anitta foi aplaudida em apresentação com Andrea Boccelli em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram

No primeiro show que fez ao lado de Andrea Bocelli e da soprano Maria Aleida, em São Paulo, Anitta recebeu críticas e elogios. Na última quarta-feira, 20, ela fez uma segunda participação no show de Boccelli em Curitiba (PR), sem soprano, e foi bastante aplaudida pela plateia.

Anitta dividiu com o tenor as canções Vivo Por Ella e Canto Della Terra e, ao final, fez um solo de Somewhere Over The Rainbow. Ao final desse solo, a plateia ficou de pé para aplaudir a cantora.

Assista ao vídeo de Vivo Por Ella. O que achou?

Paula Fernandes. Depois de ter esquecido a letra no show de São Paulo, ter culpado a soprano Maria Aleida e ter sido desmentida pela própria, a sertaneja não participou do show de Curitiba. A soprano ainda falou que Anitta não havia se preparado para a apresentação e que estava lendo a letra da música na hora do ensaio.