Sem cirurgia, apresentadora perde peso e muda completamente em um ano

Scarlett Moffatt mudou completamente em um ano. Foto: Reprodução/Instagram

Scarlett Moffatt, uma apresentadora de televisão britânica, viu sua aparência mudar completamente em um ano. Ela saiu do manequim 52 para o 44 apenas com reeducação alimentar e exercícios físicos.

Nas redes sociais, ela comemorou a mudança: "Véspera do meu último aniversário vs. véspera deste aniversário. Chegando à maturidade dos 26 com uma versão melhor de mim. Dama de vermelho", escreveu numa foto do antes e depois.

A apresentadora ficou conhecida após participar de programas como TV Gogglebox e Beauty Cop Outs, ambos da MTV.