Sem assumir o namoro, Klebber Toledo e Monica Iozzi são vistos juntos novamente

O discreto romance vivido por Monica Iozzi e Klebber Toledo parece que está indo muito bem, tanto é que o bonitão acompanhou a ex-apresentadora do Vídeo Show a uma festa de anIversário nesse fim de semana.

De acordo com o jornal Extra, o Romeu de Êta Mundo Bom! foi até a comemoração da atriz Sabrina Petraglia, que reuniu parte do elenco de Alto Astral, para ficar juntinho com sua amada. Monica é amiga de Sabrina desde quando elas trabalharam juntas na trama. Mesmo com o fim da novela, o elenco continuou unido.

Pra eternizar. 33! ❤️ Uma foto publicada por @sabrinapetraglia em Abr 17, 2016 às 6:09 PDT

O primeiro beijo público de Monica e Klebber aconteceu durante o carnaval em um camarote do Rio de Janeiro, no entanto, a apresentadora, que sempre elogiou a beleza de Klebber quando apresentava o Vídeo Show, teria começado a sair com ele quase um mês antes da folia, incentivados por Joaquim Lopes, que é amigo do ator e trabalhava com Monica.

Antes de Klebber, Monica namorou por um ano e meio o produtor de TV Felipe Atra, conhecido como Tomate. Já Klebber não assume nenhum relacionamento desde o fim do seu romance com Marina Ruy Barbosa, em outubro de 2014.

