Sem aliança no dedo, Antônia Fontenelle publica: 'O rodo vai passar'

Antônia Fontenelle começou a namorar Jonathan Costa no final de 2014. Foto: Reprodução/Instagram

O relacionamento entre Jonathan Costa e Antônia Fontenelle aparentemente não vai muito bem.

A apresentadora postou, em uma viagem às Bahamas, no Caribe, uma foto apenas com o filho caçula, Salvatore.

Na imagem, ela não usa aliança. Na legenda, uma indireta.

Antônia Fontenelle com o caçula, Salvatore. A apresentadora está sem aliança. Foto: Reprodução/Instagram

"Compartilhando com vocês imagens de um momento mágico e ao mesmo tempo delicado, a primeira de milhões de viagens com meu mais novo e eterno amor. Obrigada amigos queridos por me proporcionarem uma linda trip. De volta para casa, agora sim dei a largada pro meu 2017, o rodo vai passar", postou.

Thammy Miranda, bem próximo da apresentadora, comentou a foto da amiga. "Tenho medo desse rodo. Se eu fosse a humanidade teria muuuuuito medo".

Jonathan Costa também apareceu há pouco tempo, em imagem com fã, sem aliança no dedo.

Jonathan Costa, também sem aliança, com fã. Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o Extra, Antônia havia feito um desabafo no fim de 2016 no qual declarou que perdoou "alguns chifres". "Quem nunca", perguntou ela em um post.