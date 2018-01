Selena Gomez tem a foto mais curtida do Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Depois de alcançar o primeiro lugar no ranking das contas mais seguidas do Instagram, Selena Gomez conseguiu outro feito: a foto mais curtida da rede social, com 3,8 milhões de likes. Anteriormente, o recorde era de Justin Bieber, numa foto em que aparece beijando a cantora na época em que namoravam, com 3,7 milhões.

A foto mais amada da rede social mostra a cantora tomando uma garrafa de refrigerante com um trecho de sua música Me & The Rhythm no rótulo.

Já a modelo Kendall Jenner é dona do terceiro lugar nas fotos mais curtidas, numa imagem em que aparece fazendo um coração com os cabelos, com 3,6 milhões de likes.