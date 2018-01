Selena Gomez revela: "não tive uma infância normal"

Foto: Bang Showbiz

Selena Gomes não parece estar preocupada com o fato de não ter tido uma "infância normal", porque "escolheu" ser famosa: "Não tive a oportunidade de tentar entender minha vida sem as pessoas terem uma opinião a cada passo do caminho. Eu escolhi isso, então não vou dizer: 'Oh, meu Deus, pobre de mim, não tive uma infância normal'. Eu não dou a mínima para isso", afirmou em entrevista à revista GQ.

Selena também revelou que pretende abandonar as redes sociais em breve: "Não esperava que minha vida fosse tão pública quanto ela era. Será que isso vai me destruir ou me fazer bem? Ainda tenho que fazer essa escolha diariamente. Em poucos anos, vou desistir de tudo".

Leia também no E+:

Notícia de que Angelina Jolie estaria morrendo repercute na internet

Boy George diz que 'prisão foi um presente'

Ansioso pela estreia de Game of Thrones? Obama já assistiu à nova temporada