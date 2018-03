Selena Gomez rebate acusações de que teria usado Justin Bieber para aumentar sua fama

Selena Gomez e Justin Bieber namoraram por quase cinco anos Foto: Bang Showbiz

Selena Gomez rebateu os rumores de que teria usado a fama de seu ex-namorado, Justin Bieber, para melhorar sua imagem, e culpou o cantor por tornar a vida amorosa deles mais pública do que ela sempre quis.

Uma fonte próxima à cantora disse à revista People: "Eles são jovens e ambos têm cometido erros, mas ela nunca o usou. Ele expôs o relacionamento deles muito mais do que ela já fez, e ele tem sido muito estratégico sobre isso".

O cantor continuou a publicar nas redes sociais registros dos bons momentos que viveu com Selena, apesar de se separar há dois anos, e acredita-se que ele traz o passado com a atriz da Disney à tona para tentar se reaproximar dela.

"Sempre que algo de bom está acontecendo na vida dela, ele posta algo para chegar até ela", disse a fonte.

Isto vem depois que Justin ameaçou tornar sua conta no Instagram privada quando os fãs criticaram sua nova namorada, Sofia Richie. Selena, então, foi rápida para oferecer alguns conselhos ao cantor. Ela escreveu no Instagram: "Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos de sua namorada - deve ser especial entre vocês dois apenas. Não fique com raiva de seus fãs. Eles te amam".

No entanto, Justin parece não ter gostado do conselho e atacou sua ex-namorada por usá-lo para chamar a atenção. "É engraçado ver as pessoas que me usaram para chamar a atenção e ainda tentam apontar o dedo nesta direção. Triste. Todo amor", escreveu.

"Não sou um cara para qualquer pessoa recebendo ódio. Espero que todos vocês possam ser gentis com meus amigos e uns com os outros. E sim, eu amo minhas Beliebers", completou.