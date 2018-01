Selena Gomez posta trecho de nova música no Instagram

Foto: Reprodução/Instagram @selenagomez

Selena Gomez vem dando dicas de que está envolvida em um novo projeto há algumas semanas. No sábado, 4, ela postou um trecho de uma música inédita em seu Instagram Stories. No vídeo, ela aparece com um X nos lábios, provavelmente indicando que aquilo é um segredo.

Fãs estão comentando que essa pode ser a canção It Ain't Me, título registrado na ASCAP (Associação Americana de Compositores, Autores e Editores, em tradução livre) na última semana, com o produtor Kygo como coautor. A cantora postou também uma foto dela mesma e marcou Kygo.

Veja o post:

Selena também está 'causando' depois de publicar uma foto com Justin Stirling, amigo próximo de Justin Bieber, no sábado, 4. Na legenda, ela escreveu 'Meu garoto @justinstirling ." A suspeita é de que ela tenha se reaproximado de seu ex, Bieber, apesar de ter sido fotografada aos beijos com The Weeknd recentemente.