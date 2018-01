Selena Gomez faz discurso emocionante no American Music Awards

Foto: Reprodução/Youtube

A cantora Selena Gomez, que anunciou uma pausa na carreira no fim de agosto para cuidar da saúde, fez um discurso emocionante na premiação American Music Awards 2016 neste domingo, 20.

Selena, que sofreu com ansiedade, ataques de pânico e depressão desencadeados pelo lúpus, venceu o prêmio de melhor artista de pop/rock. "Este palco, em 2014, foi a primeira vez em que eu fui autenticamente 100% honesta com vocês", disse, em referência à apresentação da música The Heart Wants What It Wants, quando se emocionou.

"É seguro dizer que a maioria de vocês sabe muito da minha vida, eu gostando ou não. E eu tive que parar. Eu tinha tudo, mas eu estava absolutamente acabada por dentro. E eu mantive as aparências o suficiente para não decepcionar vocês, mas eu acabei decepcionando a mim mesma", justificou.

Selena ainda aproveitou para falar sobre autoimagem e agradeceu o apoio dos fãs. "Eu não quero ver os corpos de vocês no Instagram. Eu quero ver o que está aqui dentro (no coração). Eu não estou tentando conseguir validação, e nem preciso mais disso. E eu preciso dizer muito obrigada aos meus fãs, porque vocês são tão fiéis. Eu não sei o que eu fiz para merecê-los".