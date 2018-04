Selena Gomez e Justin Bieber mantêm bom relacionamento entre idas e vindas

O clipe de ‘The Heart Wants What It Wants’ começa com um áudio da própria cantora que fala da sua relação conturbada com Justin. No relato, ela diz como o amava e como confiava nele, mas também como o parceiro já a fizera sofrer bastante.

Foto: Reprodução de cena do clipe ‘The Heart Wants What It Wants’ (2014)