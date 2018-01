Selena Gomez é a pessoa mais seguida no Instagram.

A dona do hit "Hands To Myself" ultrapassou a marca da melhor amiga Taylor Swift, que antes era a celebridade com mais seguidores na rede social.

Selena está com a marca de 71 milhões de fãs, logo atrás está Taylor Swift, com 70 milhões e em terceiro está Kim Kardashian West, com quase 65 milhões.

Cantora está logo à frente de sua amiga Taylor Swift Foto: Bang Showbiz

Entretanto, não há rivalidade entre Selena e Taylor uma vez que a morena revelou que amaria colaborar com a best friend.

"A oportunidade sempre esteve lá e eu acredito que ela é uma das compositoras mais talentosas que já conheci. Eu não sei, mas eu gostaria [de gravar com ela] num certo momento, mas veremos", contou.

Enquanto isso, Selena admitiu que se sentiu "bem assustada" ao gravar o vídeo de "Hands To Myself" com o modelo Christopher Mason.

Em conversa com Romam Kemp da rádio Capital FM show, ela declarou: "Eu me senti bastante assustada para ser honesta, porque eu era um pouco stalker e então, tínhamos uma cena juntos... Eu não estou brincando, foi bem estranho e eu tentei fazer piadas inapropriadas. Eu não sei se ele entendeu, mas foi estranho. Foi tipo 'Oi, muito bom te conhecer, você pode tirar sua roupa e ir para a cama comigo?' É tão estranho!".