Selena Gomez diz se identificar com Hannah de '13 Reasons Why'

Selena Gomez é produtora-executiva da série '13 Reasons Why', baseada no livro homônimo de Jay Asher Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Selena Gomez declarou que se identifica com Hannah, a protagonista de 13 Reasons Why, em entrevista ao The Holywood Reporter publicada nesta terça-feira, 4. A jovem, que é produtora-executiva da série ao lado da mãe, Mandy Teffey, já ficou internada em uma clínica de reabilitação por depressão, ansiedade e ataque de pânico, efeitos que aparecem em decorrência do lúpus.

"Eu me vejo muito na Hannah", declarou a cantora, que fez referência à época na qual atuava em Os Feiticeiros de Waverly Place, na Disney Channel, de 2007 a 2012. "Sete anos atrás e ainda mais hoje. [...] Quanto mais velha eu fico, mais insegura me torno", disse.

Selena também defendeu que muitas pessoas enfrentam a mesma inadequação da protagonista de 13 Reasons Why. "A personalidade da Hannah é muito forte. Eu nunca bati de frente com ninguém. Acredito que muita gente ache que precisa se comportar de um jeito específico para chamar a atenção. As mídias sociais amplificaram isso. Entendo que a Hannah não queria viver a vida que ela tinha", declarou.