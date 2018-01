Selena Gomez defende Taylor Swift contra Kim Kardashian: 'Essa indústria é tão decepcionante'

Foto: Reprodução/Instagram

Após Kim Kardashian expor uma conversa entre Taylor Swift e Kayne West, a fim de provar que a cantora sabia do teor da música Famous, sua amiga Selena Gomez saiu em defesa dela no Twitter.

"Há coisas mais importantes para se falar sobre… Porque as pessoas não podem usar sua voz para algo que importe de verdade, caramba? A verdade é que a última coisa que precisamos agora é de ódio, de qualquer forma”, tuitou a cantora de Same Old Love.

Desde então, usuários começaram a usar a hashtag #GoToSleepSelena, criticando o posicionamento da cantora, já que muitos acreditam que Swift realmente sabia da música do rapper antes do lançamento, mesmo tendo-a criticado - num dos versos, ela é chamada de 'vadia'.

This industry is so disappointing yet the most influential smh — Selena Gomez (@selenagomez) 18 de julho de 2016

"Essa indústria é tão decepcionante, ainda assim, a mais influenciadora"