Selena Gomez confirma datas de shows no Brasil

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Selena Gomez ouviu as preces dos fãs brasileiros e, além da apresentação no Z Festival, em São Paulo, vai fazer mais três shows no Brasil. As cidades escolhidas foram Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 8 de dezembro.

Em São Paulo, o evento rola no Allianz Parque no dia 10 de dezembro e, além dela, Anitta, Projota, Tiago Iorc, Manu Gavassi e Larissa Manoela também vão se apresentar. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 16 de setembro, mas os valores ainda não foram divulgados.

Em Curitiba, o show ocorre no dia 6 no Expo Unimed; Em Brasília, no dia 8, no NET Live e no Rio no Rio Arena no dia 11 de dezembro.

O Z Festival ocorre desde 2011 no Brasil e traz atrações conhecidas entre os adolescentes. Demi Lovato, McFly, Justin Bieber e Fifth Harmony são alguns dos artistas que já fizeram parte do lineup do festival.