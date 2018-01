Selena Gomez amassa cartaz de fãs durante show da 'Revival Tour'

Cartaz que a cantora amassou durante o show, com os dizeres 'Case-se com o Justin, por favor' Foto: Twitter

A cantora Selena Gomez não demonstra mais sinais de reconciliação após o término, no final de 2014, com o seu ex-namorado, o astro Justin Bieber. Tudo aconteceu quando Selena deu início aos primeiros shows de sua Revival Tour logo no começo de maio na Califórnia.

This is the sign Selena took and crumpled pic.twitter.com/HhJdpdO90W — Selena Gomez Source (@GomezSource) May 9, 2016

A artista recolheu um cartaz de um fã próximo ao seu palco, o amassou, jogou no chão e continuou a performar uma de suas músicas inclusas na set de sua nova turnê. O destaque para o acontecimento fica para o que estava escrito no cartaz: Marry Justin Please (Case-se com Justin, por favor).

Selena e Justin possuíam um relacionamento polêmico, conhecido por suas idas e vindas, desde quando 'anunciavam' o término, passava-se um tempo e logo eram flagrados juntos novamente. Parece que, desta vez, Selena não está nem um pouco interessada em reatar com o cantor.

video of it happening pic.twitter.com/dZ0X0ilMzi — josé (@qwertjose) May 9, 2016