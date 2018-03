Selena Gomez aconselha Justin Bieber a parar de postar fotos de sua namorada

Selena Gomez e Justin Bieber Foto: Reprodução/Twitter

Justin Bieber, que está namorando a modelo Sofia Richie, recebeu conselhos de sua ex-namorada, Selena Gomez. Ela disse que, se ele não 'consegue lidar' com as críticas que recebe de seus seguidores, ele deveria parar de postar fotos com a modelo.

Selena comentou numa foto do casal publicada na conta do Instagram de Justin: "Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos de sua namorada - deve ser especial entre vocês dois apenas. Não fique com raiva de seus fãs. Eles te amam".

No entanto, Justin parece não ter gostado do conselho e atacou sua ex-namorada por "usá-lo para chamar a atenção". Ele escreveu: "É engraçado ver as pessoas que me usaram para chamar a atenção e ainda tentam apontar o dedo nesta direção. Triste. Todo amor. Não sou um cara para qualquer pessoa odiar. Espero que todos vocês possam ser gentis com meus amigos e uns com os outros. E sim, eu amo minhas Beliebers (sic)".

Em seguida, Selena pareceu dar outra indireta ao cantor ao publicar uma colagem nas mídias sociais dela interagindo com seus fãs. Ao lado da imagem, ela escreveu: "Minha vida inteira. Vocês importam mais. Obrigada por me deixarem fazer o que eu amo todos os dias".

Foto: Reprodução/Twitter

A guerra de palavras veio depois que Justin, de 22 anos, anunciou que tornaria sua conta no Instagram privada se o abuso em direção à sua nova namorada continuasse. Anteriormente, ele disse: "Vou tornar meu Instagram privado se vocês não pararem o ódio. Isso está ficando fora de controle, se vocês são realmente fãs, vocês não deveriam ser tão maldosos com as pessoas que eu gosto (sic)".

Nas redes sociais, fãs de Selena elogiaram o comentário da cantora:

Selena Gomez é maravilhosa cheia de close certo!! — Lavi (@lalaat_) 15 de agosto de 2016

no final do dia o coração do Justin Bieber é e sempre foi de Selena Gomez pic.twitter.com/0eWkHChGRW — stef (@breatheselna) 12 de agosto de 2016