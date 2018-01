Seis anos depois, Justin Bieber e Jaden Smith se juntam novamente para cantar 'Never Say Never'

Foto: Reprodução/Twitter

Em 2010, Justin Bieber e Jaden Smith lançavam o clipe de Never Say Never. Na época, Bieber tinha 16 anos e Smith, 12. Na última terça-feira, 19, os dois se juntaram novamente para cantar a música, no palco do Madison Square Garden, em Los Angeles, EUA.

Em agosto de 2010, a dupla cantou, pela primeira vez, a mesma música no mesmo local, o que fez o fãs relembrarem a apresentação. Depois, Bieber e Smith cantaram juntos por diversas vezes.

Rapidamente, vídeos e fotos da apresentação começaram a circular nas redes sociais e os fãs relembraram como os artistas eram em 2010 e como estão agora: Além de terem crescido, os cabelos e as roupas em nada lembram o visual que eles usavam há quase seis anos.

Justin e jaden performando never say never tem que ser adicionada na lista de coisas que não podem ser esquecidas pic.twitter.com/ennf4mfNNm — helø (@flyticeiros) 20 de julho de 2016

Justin e Jaden cantando never say never pic.twitter.com/hdNTYvJShf — Kássya (@Kells_Bieber) 20 de julho de 2016

mal acordo e já levo tiro Justin e Jaden pic.twitter.com/5Y3fJ1MoNR — #Seincrevano5minutos (@helenabreuoo) 20 de julho de 2016