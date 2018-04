Segurança de Ed Sheeran faz sucesso com fotos de bastidores com o cantor

O próprio Ed Sheeran pediu para que as pessoas seguissem o segurança na rede social. Foto: Instagram.com/teddysphotos

Parece que o segurança de Ed Sheeran está fazendo mais sucesso nas redes sociais do que o próprio cantor, pelo menos na opinião dos fãs. Kevin Myers, que acompanha o músico britânico desde 2015, criou um perfil no Instagram no começo deste mês e, em quase duas semanas, já conta com 420 mil seguidores.

Entre as fotos de bastidores publicadas por ele, os dois aparecem juntos em um lago - com uma legenda sobre uma "escapada romântica" -, se divertindo em boas risadas ou se abraçando. Mas há imagens em que Kev está, claro, fazendo o trabalho dele.

Sheeran apoiou a iniciativa de Myers e usou seu perfil na rede social para promover o do segurança. "O momento chegou, finalmente Kev tem um [perfil no] Instagram onde todos os seus fãs podem acompanhar cada um de seus passos", escreveu o cantor e pediu para que as pessoas o seguissem.

Em 2015, Ed Sheeran disse que contratou um segurança pela primeira vez em quatro anos após seus fãs se tornarem "um pouco 'agarradores'". Na época, ele afirmou que não se importava se "as pessoas pedissem educadamente, mas se alguém agarra você e puxa você...".

Agora, além de ter alguém para protegê-lo desse assédio, o cantor tem um companheiro que faz piadas com ele no Instagram. Veja mais fotos abaixo:

"Olhando para o meu futuro. Parece brilhante. Nós ricos", escreveu Kev com a hashtag #eusouopapai.

"Celebrando meus 250 mil seguidores em uma semana com meu pequeno garoto me hidratando com alguma água cara", escreveu em outra foto.

Looking at @zakarywalters’ followers lololol #imthedaddynow Uma publicação compartilhada por Kevin Myers (@securitykev) em 7 de Abr, 2018 às 8:15 PDT

When bae takes you shopping @Burberry Uma publicação compartilhada por Kevin Myers (@securitykev) em 8 de Abr, 2018 às 10:41 PDT